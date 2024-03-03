Сакен Бибосынов нокаутировал боксёра из Гонконга в бое за лицензию на Олимпиаду-2024
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов провел свой первый бой на лицензионном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На стадии 1/32 финала в весовой категории до 51 килограмма Бибосынову противостоял представитель Гонконга Там Чунь Хинь Каннет. Этот поединок закончился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде. Перед этим рефери трижды отсчитала нокдаун его сопернику (один раз — во втором раунде, два — в третьем) и на третий раз она дала отмашку об окончании боя.
Таким образом, Сакен Бибосынов вышел в следующую стадию турнира. Для того, чтобы завоевать путевку на Олимпийские игры в Париже, в этом весе необходимо дойти до полуфинала. Напомним, что Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио и чемпионом мира 2021 года.
Самое читаемое
- Названа причина массового падежа лошадей в Акмолинской области
- В Атырау владелец супермаркета слил весь алкоголь в раковину
- Житель Великобритании умер от передозировки витамином D
- Слухи о коме Кейт Миддлтон опроверг Кенсингтонский дворец
- Школьница выбросилась с третьего этажа из-за ссоры с одноклассниками в Туркестанской области