Сакен Бибосынов нокаутировал боксёра из Гонконга в бое за лицензию на Олимпиаду-2024

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов провел свой первый бой на лицензионном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/32 финала в весовой категории до 51 килограмма Бибосынову противостоял представитель Гонконга Там Чунь Хинь Каннет. Этот поединок закончился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде. Перед этим рефери трижды отсчитала нокдаун его сопернику (один раз — во втором раунде, два — в третьем) и на третий раз она дала отмашку об окончании боя.

Таким образом, Сакен Бибосынов вышел в следующую стадию турнира. Для того, чтобы завоевать путевку на Олимпийские игры в Париже, в этом весе необходимо дойти до полуфинала. Напомним, что Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио и чемпионом мира 2021 года.