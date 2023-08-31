"Сахарный ажиотаж": грозит ли казахстанцам осенью новый скачок цен?

Специалисты проанализировали данные за июль этого и прошлого годов и поделились данными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

За январь–июль 2023-го отечественные компании произвели 174,9 тысячи тонн тростникового или свекловичного сахара и патоки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выпуска уменьшился на 7,4%. При этом годом ранее отмечался рост производства на 18,6%.

Импорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии за январь–июнь 2023 года составил 278,8 тысячи тонн — почти на треть больше, чем за тот же период 2022-го. Основные поставщики сахара в РК — Россия и Бразилия, при этом импорт из России за год вырос в 2,5 раза, до 157,7 тысячи тонн, а из Бразилии — лишь на 3,8%, до 111,9 тысячи тонн.

По итогам июля 2023 года сахар подешевел на 1,1% за месяц. В целом за 2023 год цены на сахар в месячной динамике выросли лишь в июне: на 0,5%.

Для сравнения: по итогам июля прошлого года сахар подорожал на 6,1% за месяц, в июне 2022-го — на 12,8%, а самый заметный рост цен был отмечен в марте — сразу на 33,2%.

По сравнению с июлем прошлого года сахар подешевел на 16,1%. Для сравнения: годом ранее, к июлю 2021-го, было отмечено удорожание сразу на 86,6%.

Стоимость сахара снизилась во всех регионах нашей республики. Заметнее всего цены упали в Алматы - на 22,2% за год, в Жамбылской области - на 21,5%, в Западно-Казахстанской - на 21,2%. Наименьшее удешевление наблюдалось в Астане - на 4,7%, в Северо-Казахстанской области - на 6,7% (в годовой динамике).

Отмечается, что в целом сахар подешевел, но внутри товарных категорий ситуация различается. В то время как сахар-песок по итогам июля 2023 года подешевел на 17,4% за год, сахар-рафинад, наоборот, вырос в цене на 18,8%.

Для сравнения: годом ранее сахар-песок демонстрировал удорожание на 87,3%, а рафинад — на 69,7%.

Напомним, основной причиной "сахарного кризиса" прошлого года стал запрет на экспорт сахара в России. Соседняя страна была и остается ключевым поставщиком сахара и сырья для его производства в Казахстан. Профильные министерства оказались не готовы к этому. Несогласованность заявлений Министерства торговли и интеграции и Министерства сельского хозяйства по поводу сахара вызвала панику в стране и способствовала дальнейшему повышению цен на сахар.