Сахарные заводы обеспечивают лишь половину потребности населения: в Казахстане построят ещё одно предприятие

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Площади посевов сахарной свеклы планируют увеличить в Казахстане. Об этом на правительственном часе в мажилисе сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.

"В среднесрочной перспективе для обеспечения внутренней потребности в сахаре посевные площади в южных регионах к 2026 году будут увеличены до 38 тысяч гектаров", - сказал министр.

Он отметил, что на данный момент в Казахстане функционируют четыре сахарных завода. В прошлом году они при внутреннем потреблении населения в 555 тысяч тонн смогли произвести 283 тысячи тонн сахара.

Пятый завод появится в Павлодарской области, где уже ведутся строительные работы.

"В рамках поручения Главы государства в целях обеспечения продовольственной безопасности, увеличения отечественного производства сахара и снижения импортзависимости акиматом Павлодарской области начато строительство сахарного завода мощностью 150 тысяч тонн в год в Аксу на территории агроиндустриального парка", - сказал министр.

По его словам, для привлечения инвесторов для строительсва завода в страну ведется работа с такими иностранными компаниями, как Calik Holding, YDA Group, Champion Foods, Murban, Rusagro, Inoks Capital.

Ербол Карашукеев также добавил, что в стране планируют увеличить производство сахара до 490 тысяч тонн. При этом за счет расширения посевных площадей будет увеличено производство сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн. Это позволит увеличить обеспеченность сахаром внутренний рынок до 83 процентов.