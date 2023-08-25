  • 25 Августа, 06:13
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Садыр Жапаров пояснил, почему подарил коня казахскому акыну

Сегодня, 05:57
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 05:57
Сегодня, 05:57
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Фото: скриншот с видео

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объяснил, почему подарил племенного жеребца акыну из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

С его творчеством президент познакомился на открытии Кубка мира по кок-бору. После выступления Биржана Калдыбаева глава Кыргызстана пообещал артисту чистокровного скакуна. Поступок раскритиковал первый заместитель Союза айтыскеров Казахстана. Садыр Жапарова пояснил, что таким образом он поддержал молодого акына, который ещё и имеет родство с кыргызами, и напомнил, что и в его родословной есть казахстанские корни. Поэтому подарок – это дружеский жест.

"Казахи и кыргызы должны поддерживать друг друга. Ситуация в мире сейчас обостряется. Есть и те, кто пытается посеять между нашими народами рознь. Мы должны быть далеки от таких ошибок. Давайте сохраним нашу крепкую дружбу", – сказал Садыр Жапаров.

Первый Кубок мира по кок-бору, где президент Кыргызстана познакомился с молодым акыном, проходил в середине августа на Иссык-Куле. В нём участвовали команды из восьми стран.

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