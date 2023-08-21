Садыр Жапаров подарил жеребца казахскому поэту
Сегодня, 06:17
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Сегодня, 06:17Сегодня, 06:17
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подарил жеребца казахскому поэту Биржану Калдыбаеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KaktusMedia.
По данным издания, 13 августа во время открытия кубка мира по кок-бору среди клубов Садыр Жапаров заявил, что казахского поэта Биржана Калдыбаева в Бишкеке ждёт подарок.
Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков, 20 августа подарок от президента Кыргызстана передан Калдыбаеву.
Видео: Facebook / Дайырбек Орунбеков
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