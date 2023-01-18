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Sports.kz Сегодня, 05:38
157
Сегодня, 05:38
157
Фото: Sports.kz

Сабина Алтынбекова показала свою неожиданную "любовь"

Популярная волейболистка Сабина Алтынбекова, которая по праву считается одной из самых красивых спортсменок Казахстана, поделилась новым занимательным видео в соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Славящаяся своей стройной и изящной фигурой спортсменка опубликовала у себя в Instagram Stories видео, в котором она неожиданно заявила, что питает любовь к сладкому.

"Вот она моя любовь, от которой никогда не откажусь", — сказала Алтынбекова, прохаживаясь вдоль прилавка со вкусностями.

Напомним, с декабря 2022 года Сабины Алтынбекова является игроком клуба "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов. 

Сабина Алтынбекова показала свою неожиданную

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#Сабина Алтынбекова #волейбол #соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:38
157
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