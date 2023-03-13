Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную другой страны

Фото: Sports.kz

Популярная волейболистка Сабина Алтынбекова, которая по праву считается одной из самых красивых спортсменок Казахстана, ответила на вопрос болельщика о своей международной карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Подписчик поинтересовался у спортсменки, выступает ли она за сборную ОАЭ.

"Сабина Вы в сборной ОАЭ сейчас?" — спросил фанат в соцсети.

Алтынбекова ответила, что играет только за клуб ""Аль-Васл" из ОАЭ.

"Нет, только за Дубайский клуб", — написала девушка.

Напомним, что Сабина Алтынбекова возобновила карьеру после длительного простоя из-за семейных обстоятельств и в декабре прошлого года стала игроком клуба "Аль-Васл".