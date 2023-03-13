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  • Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную другой страны
Sports.kz Сегодня, 01:43
182
Сегодня, 01:43
182
Фото: Sports.kz

Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную другой страны

Популярная волейболистка Сабина Алтынбекова, которая по праву считается одной из самых красивых спортсменок Казахстана, ответила на вопрос болельщика о своей международной карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Подписчик поинтересовался у спортсменки, выступает ли она за сборную ОАЭ.

"Сабина Вы в сборной ОАЭ сейчас?" — спросил фанат в соцсети.

Алтынбекова ответила, что играет только за клуб ""Аль-Васл" из ОАЭ.

"Нет, только за Дубайский клуб", — написала девушка.

Напомним, что Сабина Алтынбекова возобновила карьеру после длительного простоя из-за семейных обстоятельств и в декабре прошлого года стала игроком клуба "Аль-Васл".

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#Сабина Алтынбекова #волейбол #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:43
182
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