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Sports.kz Сегодня, 03:17
138
Сегодня, 03:17
138
Фото: Sports.kz

Сабина Алтынбекова назвала свое уникальное качество

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в инстаграме выступила с заявлением о своем уникальном качестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Один из подписчиков спортсменки задал ей следующий вопрос: "Ваша уникальность?", на что казахстанская волейболистка ответила: "Я могу совмещать в себе противоположные качества".

Отметим, что в начале декабря Алтынбекова в своем инстаграме сообщила фанатам о том, что она продолжит профессиональную карьеру в волейбольном клубе "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов. Два года назад волейболистка приостановила свою спортивную карьеру из-за семейных обстоятельств.

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#волейбол #Сабина Алтынбекова #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:17
138
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