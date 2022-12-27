Сабина Алтынбекова назвала свое уникальное качество

Фото: Sports.kz

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в инстаграме выступила с заявлением о своем уникальном качестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Один из подписчиков спортсменки задал ей следующий вопрос: "Ваша уникальность?", на что казахстанская волейболистка ответила: "Я могу совмещать в себе противоположные качества".

Отметим, что в начале декабря Алтынбекова в своем инстаграме сообщила фанатам о том, что она продолжит профессиональную карьеру в волейбольном клубе "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов. Два года назад волейболистка приостановила свою спортивную карьеру из-за семейных обстоятельств.