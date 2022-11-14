С жителей Риддера не будут взимать плату за услуги ТЭЦ за ноябрь

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Представители теплоснабжающей организации согласились с претензиями горожан по поводу платы за тепло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Несмотря на продолжающиеся ремонтные работы в АО "Риддер ТЭЦ", в домах горожан не особо потеплело. Сейчас на ТЭЦ работают три котла - два среднего и один высокого давления. В квартирах риддерцев температура достигает 17-20 градусов. Горячую воду, чтобы помыться, нужно пропускать, а если в доме счетчик - это дополнительные траты.

После многочисленных аварий на теплоисточнике в социальных сетях разразилась настоящая буря:

"Мы не будем платить за услуги ТЭЦ, потому что по факту их не получаем".

"Тепла и горячей воды как не было, так и нет, а квитанции нам принесли, и мы 100 процентов должны все оплатить. Никакого перерасчета за октябрь нам не сделали".

"Если ТЭЦ не выполняет свои обязательства перед потребителями, то и мы не будем".

Между тем за услуги ТЭЦ в Риддере оплату нужно вносить заранее. Так, риддерцы оплатили необходимую сумму за октябрь в сентябре, а как раз в октябре и начались все эти аварии. За ноябрь, скрепя сердце, некоторые горожане уже тоже оплатили счета, чтобы не копить долги, а другие наотрез отказываются.

Ранее руководство АО "Риддер ТЭЦ" говорило, что сделает жителям перерасчет за недополученные услуги, но только в конце отопительного сезона. Такое положение дел горожан не устроило и возмутило.

И, наконец, в АО "Риддер ТЭЦ" их услышали.

"Уважаемые горожане! На ТЭЦ продолжается совместная работа по ремонту и наладке технологического оборудования для обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям. В связи с возникшими в этот период неудобствами руководство АО "Риддер ТЭЦ" выражает признательность жителям города за проявленное терпение, приносит свои извинения и сообщает, что оплата за тепловую энергию физическим лицам в ноябре текущего года выставляться не будет. Благодарим за понимание и поддержку", - обратился к риддерцам президент АО "Риддер ТЭЦ" Аль-Таир Акбужанов.

Конечно, сразу возникает вопрос, каким образом это будет реализовано, так как многие горожане уже оплатили счета за ноябрь. Пока представители ТЭЦ не уточнили, как и когда сделают перерасчет, но аким Риддера Дмитрий Горьковой отметил, что информация официальная от учредителя ТЭЦ.