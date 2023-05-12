С закрытием программы ArtSport выросла подростковая преступность - Аружан Саин

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Программа ArtSport способствовала снижению уровня подростковой преступности в Казахстане. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин на брифинге в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, в 2018 году несовершеннолетними было совершено порядка 3 000 преступлений. А в 2021 году, когда заработала ArtSport, количество преступлений сократилось в два раза - до 1 536 случаев.

"Это говорит о том, что дети из тех семей, которые не могут платить за секции и кружки, пошли заниматься спортом и творчеством. Нашли там друзей, единомышленников, наставников, тренеров и были оторваны от тех деструктивных процессов, которым подвергаются на улицах, в Интернете. Они стали заниматься тем, что их развивает. Это прямо отразилось на показателях", - считает Аружан Саин.

Омбудсмен отметила, что после закрытия программы в 2022 году наблюдался рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, их стало больше на 200 случаев.