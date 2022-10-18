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  • С выявлением серых майнеров в Казахстане снизилось потребление электричества
spot.uz Сегодня, 10:08
268
Фото: spot.uz

С выявлением серых майнеров в Казахстане снизилось потребление электричества

На заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что потребление электроэнергии в Казахстане за год снизилось почти на полтора процента и составило 86,8 миллиарда кВтч. Глава ведомства заявил, что показатели напрямую связаны с выявлением серых майнеров в стране, передаёт BaigeNews.kz

"Снижение потребления связано во многом с проведённой работой по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность по цифровому майнингу. В этой в связи, учитывая динамику работы энергосистемы за прошедшие годы, по нашим оценкам, в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов максимум нагрузки в энергосистеме составит порядка 16,1 ГВт", — сообщил министр.

По словам Акчулакова, в настоящее время Единая электроэнергетическая система работает стабильно. Производство электроэнергии на 16 октября с учётом экспорта составило 86,9 миллиарда кВтч.

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#минэнерго #майнинг #статистика #Правительство РК
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 10:08
268
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