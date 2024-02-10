С родителей детей-инвалидов в СКО незаконно взимались налоги

В Северо-Казахстанской области прокуроры защитили права законных представителей детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, надзорный орган обнаружил необоснованное удержание индивидуального подоходного налога и других платежей.

"Работодателями в Мамлютском, Шал акына, Тайыншинском районах в нарушение статьи 346 Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" за 2022-2023 годы с 74 законных представителей детей с инвалидностью производилось удержание индивидуального подоходного налога на общую сумму 6,6 млн.тенге, тогда как фактически последние освобождены от их уплаты. В Акжарском районе с 19 лиц с инвалидностью вопреки требованиям Кодекса незаконно осуществлялось удержание транспортного налога и госпошлин", — сообщили в прокуратуре.