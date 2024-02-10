С родителей детей-инвалидов в СКО незаконно взимались налоги
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В Северо-Казахстанской области прокуроры защитили права законных представителей детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, надзорный орган обнаружил необоснованное удержание индивидуального подоходного налога и других платежей.
"Работодателями в Мамлютском, Шал акына, Тайыншинском районах в нарушение статьи 346 Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" за 2022-2023 годы с 74 законных представителей детей с инвалидностью производилось удержание индивидуального подоходного налога на общую сумму 6,6 млн.тенге, тогда как фактически последние освобождены от их уплаты. В Акжарском районе с 19 лиц с инвалидностью вопреки требованиям Кодекса незаконно осуществлялось удержание транспортного налога и госпошлин", — сообщили в прокуратуре.
По актам прокурорского надзора органами государственных доходов вышеназванным лицам обеспечен возврат на 2,3 млн тенге, работа по оставшейся сумме продолжается.
Вопрос соблюдения прав социально-уязвимых слоев населения находится на особом контроле прокуратуры.
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