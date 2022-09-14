С представителями мусульманской общины России встретился Президент Казахстана

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На полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином и председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллином, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент выразил им признательность за активное содействие в продвижении высоких целей и задач Съезда.

Глава государства с теплотой вспомнил свой визит в Татарстан в феврале текущего года, а также поздравил собеседников с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. По его словам, это историческое событие имеет важное значение для мусульманской уммы Татарстана и всего многоконфессионального народа России.