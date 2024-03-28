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  • BAIGENEWS

С помощью дронов контролируют ситуацию с паводками в Павлодарской области

Сегодня, 16:15
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акимат Павлодарской области Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: акимат Павлодарской области

В Павлодарской области ведутся активные противопаводковые мероприятия. Задействованы все службы региона, передаёт BaigeNews.kz.

На контроле находятся шесть участков автомобильных дорог, из них четыре - республиканского и два - районного значения, 21 противопаводковых участков в населённых пунктах.

Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 114 человек, 50 единиц техники, восемь мотопомп. Это силы и средства ДЧС, МИО, дорожной службы и департамента полиции. 

За сутки откачано более 30 тысяч кубометров талых вод, вывезено 420 тонн снега, уложено 1 417 мешков с инертным материалом. 

Сотрудниками ДЧС и местных исполнительных органов проводится круглосуточный мониторинг населённых пунктов, в том числе с помощью дронов.

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