С помощью дронов контролируют ситуацию с паводками в Павлодарской области
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В Павлодарской области ведутся активные противопаводковые мероприятия. Задействованы все службы региона, передаёт BaigeNews.kz.
На контроле находятся шесть участков автомобильных дорог, из них четыре - республиканского и два - районного значения, 21 противопаводковых участков в населённых пунктах.
Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 114 человек, 50 единиц техники, восемь мотопомп. Это силы и средства ДЧС, МИО, дорожной службы и департамента полиции.
За сутки откачано более 30 тысяч кубометров талых вод, вывезено 420 тонн снега, уложено 1 417 мешков с инертным материалом.
Сотрудниками ДЧС и местных исполнительных органов проводится круглосуточный мониторинг населённых пунктов, в том числе с помощью дронов.
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