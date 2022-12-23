С ноября спасатели эвакуировали с трасс 900 человек - Юрий Ильин

Фото: 24.kz

В рамках проведённой межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС рассмотрен вопрос проведения аварийно-спасательных работ на автодорогах республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Для обеспечения безопасности граждан и готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуаций МЧС проводится комплексная планомерная работа по подготовке всей системы чрезвычайного реагирования к зимнему периоду. В третьей декаде ноября проведены республиканские командно-штабные учения "Қыс-2022". Итоги тренировки показали наличие ряда вопросов, которые требуют принятия организационных решений", - сообщил министр на заседании комиссии.

Глава министерства указал представителю МИИР на недостаточное количество снегозадерживающих щитов и несвоевременную очистку автодорог в зимний период, отметил необходимость принятия соответствующих мер системного характера для решения указанных вопросов.

Юрий Ильин также поднял вопрос образования заторов из-за невозможности проезда в противоположную сторону автодороги из-за отсутствия технологического проезда в центральном барьерном заграждении (отбойник). Например, в Карагандинской области на автодороге Алматы-Екатеринбург на 1070 километре вблизи кемпинга (официального пункта обогрева) отсутствует проезд в барьерном заграждении, что делает невозможным проезд автотехники, следующей в направлении Караганда-Астана.

Министр подчеркнул, что в Казахстане определены свыше трёх тысяч наиболее сложных участков дорог, на которых происходит скопление автотранспорта. Так, за ноябрь-декабрь спасательными подразделениями с автодорог страны спасено и эвакуировано порядка 900 человек, из них 128 детей, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, задействовано 32 пункта обогрева.

По данным главы ведомства, в прошлую зиму спасатели вызволили из снежных заносов и эвакуировали более 2,6 тысячи человек и и порядка 600 единиц техники. В регионах страны 1146 раз объявляли штормовые предупреждения, 684 раз закрывали автодороги республиканского значения и 427 раз областного значения.