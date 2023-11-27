С нового года арендодатели будут платить налоги по-новому

В 2024 году владельцы жилья, сдаваемого в аренду, будут переведены на новую форму уплаты налога, передает BaigeNews.kz со ссылкой на комитет государственных доходов (КГД) МФ РК.

"Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Граждане, уплатившие ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн. тенге (1175 МРП). Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия. Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года", - говориться в тексте сообщения.

С 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:

Зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима. Например:

- специальный налоговый режим (СНР) на основе патента – ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;

- СНР на основе упрощенной декларации – ставка ИПН 1,5 %, социального налога 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;

- СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.

При этом арендодатель также должен уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы – 7000 тенге, социальные отчисления – 2450 тенге, взносы на медицинское страхование – 4900 тенге).