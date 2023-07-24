С незаконной мигалкой разъезжал Mercedes без номеров по Шымкенту

Фото: кадр из видео

Водителя, самовольно установившего стробоскопы на автомобиль, привлекли ответственности в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

В соцсетях появилось видео с автомобилем Mercedes, который ездил по трассе с установленными без разрешения световыми красно-синие сигналами и без государственных номерных знаков. Выяснилось, что инцидент произошёл на трассе села Каскасу Толебийского района. Владелец авто — житель Шымкента.

В отношении молодого человека составили протоколы по части 2 статьи 590 и по части 1 статьи 603 КоАП РК. Машину водворили на штрафстоянку.

Водитель полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и сказал, что в будущем не допустит подобных нарушений.