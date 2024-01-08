С начала зимы из Астаны вывезли больше 103 тысяч грузовиков со снегом

Более 1200 единиц спецтехники и свыше 300 дорожных рабочих вышли очищать улицы Астаны от снега в ночную смену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Из-за обильных осадков коммунальщики столицы работают круглосуточно. В первую очередь, по правилам, они очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не возникали заторы на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и т.д.

7 января из Астаны вывезли свыше 35 тысяч кубометров снега, что составляет 2741 грузовый рейс. Всего с начала зимы из города вывезено 1 406 985 кубометров снега, а это более 103 тысяч рейсов большегрузов.

По данным РГП "Казгидромет" в Астане 8 января облачно, временами сильный снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 0-2 мороза.