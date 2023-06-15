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Сегодня, 15:55
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156Фото: pixabay.com
С начала года в Казахстане аннулировали шесть лицензий на игорный бизнес. Ещё семь на рассмотрении
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