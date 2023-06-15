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  • С начала года в Казахстане аннулировали шесть лицензий на игорный бизнес. Ещё семь на рассмотрении
pixabay.com Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55
156
Фото: pixabay.com

С начала года в Казахстане аннулировали шесть лицензий на игорный бизнес. Ещё семь на рассмотрении

С начала 2023 года по представлению министерства культуры и спорта суды прекратили действие шести лицензий в сфере игорного бизнеса. Аналогичная работа проводится в отношении ещё семи организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МКС. 

По данным ведомства, в 2022 году по результатам внеплановых проверок были возбуждены семь административных дел. В итоге один зал игровых автоматов лишили лицензии, решениями суда первой инстанции деятельность трёх залов приостановлена, наложено шесть административных штрафов. А по итогам профилактических работ было аннулировано 15 лицензий букмекеров.

Отмечается, что сейчас при участии Минкультуры и спорта разработаны три законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты. Эти меры направлены на усиление ответственности за нарушение законодательства, профилактику и предупреждение негативных социальных и экономических последствий. Особое внимание уделяется проблеме игровой зависимости.

"Государство усиливает работу в данном направлении, принимая пошаговые решения. Так, в Казахстане более чем в 50 раз сократилось количество игорных заведений. Ранее в стране насчитывалось порядка 140 казино и более 2000 залов игровых автоматов. На сегодняшний день осталось 39 лицензированных организаций: шесть казино, 10 залов игровых автоматов, 17 букмекерских контор, шесть тотализаторов. Совместно с группой депутатов министерство разрабатывает дополнительные законодательные меры по борьбе с незаконным игорным бизнесом и распространением игромании", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 15:55
156
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