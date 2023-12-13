С начала года полиция закрыла 1300 интернет-магазинов по продаже наркотиков

С начала года полиция пресекла работу более шести тысяч чатов, каналов и сайтов по распространению и пропаганде наркотиков. В том числе 1300 интернет-магазинов в Telegram, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выступая в мажилисе на Правительственном часе по теме борьбы с наркотиками министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что в мире насчитывается свыше тысячи видов наркотиков. В Казахстане контролируется порядка 700 наркотических таких веществ и их аналогов. Однако с 2015 года правоохранительные органы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков. До 2019 года список наркотиков пополнялся исключительно на уровне закона.

В этой связи МВД разработало законопроект, который наделил правительство правом утверждения списка наркотиков. Сейчас прорабатывается вопрос упрощения данной процедуры за счет поэтапного сокращения согласующих государственных органов с 11 до 3.

По данным МВД с начала года ликвидировано 75 нарколабораторий. Изъято свыше 100 тонн прекурсоров. Ликвидированы четыре транснациональные ОПГ.

К уголовной ответственности привлечено 14 участников, из которых 13 – граждане иностранных государств. У них изъято порядка 100 кг “синтетики”, свыше 85 тонн прекурсоров, 13 реакторов и более тысячи единиц лабораторного оборудования. Тем самым пресечено производство восьми тонн готовых к употреблению веществ. Это порядка 25 млн разовых доз и тысячи спасенных жизней.

Для борьбы с организованным культивированием конопли ежегодно с июня по октябрь проводится операция “Қарасора”, где изымается от 15 до 20 тонн наркотиков. В текущем году этот показатель достиг наивысшей за последние шесть лет отметки – порядка 37 тонн.

Министр отметил, что одними только силовыми методами проблему наркопреступности и наркомании не решить. Здесь необходима четкая система профилактики наркомании с участием всех уполномоченных органов. Сейчас утвержден Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В реализацию Плана вовлечено максимальное число государственных и общественных институтов.



