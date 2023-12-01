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С кем побеседовал Токаев до начала Всемирного саммита по климату в Дубае

Сегодня, 13:48
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Акорда Сегодня, 13:48
Сегодня, 13:48
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с главами государств и другими участниками форума до начала Всемирного саммита по климату (СОР28) в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

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