С качеством медицинских услуг растёт благосостояние граждан - Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В своём выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что достигшая 20 миллионов численность населения Казахстана - историческая веха, которая воодушевила всю страну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Нет никаких сомнений, что увеличение численности населения придаст дополнительный импульс развитию нашего государства и возвысит его статус. Поэтому наша основная цель – сделать все возможное для повышения качества жизни граждан", - сказал Глава государства.
Он отметил, что в прошлом году средняя продолжительность жизни в стране достигла 74,4 года. Это означает, что наряду с качеством медицинских услуг растет также благосостояние граждан.
"Обогащается и духовный мир нации. Происходит обновление сферы культуры как в крупных городах, так и в сельских районах. К примеру, каждую неделю в разных уголках страны ставятся десятки концертов и спектаклей. Несмотря на это, люди не могут найти билеты в театр.
Динамично развивается креативная индустрия в нашем обществе, особенно среди молодежи. Это очень хороший процесс", - сказал президент.