С качеством медицинских услуг растёт благосостояние граждан - Токаев

В своём выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что достигшая 20 миллионов численность населения Казахстана - историческая веха, которая воодушевила всю страну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Нет никаких сомнений, что увеличение численности населения придаст дополнительный импульс развитию нашего государства и возвысит его статус. Поэтому наша основная цель – сделать все возможное для повышения качества жизни граждан", - сказал Глава государства.

Он отметил, что в прошлом году средняя продолжительность жизни в стране достигла 74,4 года. Это означает, что наряду с качеством медицинских услуг растет также благосостояние граждан.