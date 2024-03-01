С декабря в стойле: табуны лошадей пытаются прокормить сельчане в СКО

Впервые на севере Казахстана лошади перезимовали в подворьях. Из-за этого сельчане несут дополнительные расходы. Ведь чтобы прокормить животных с начала декабря им приходится закупать сено, солому и зернофураж, которое в этом году стоит не дешево. В одной из таких деревень побывал корреспондент BaigeNews.kz.

Дождливая осень и поздние заморозки лишили возможности тебеновать в лесах и полях не только диких косуль, но и домашних лошадей. Весь табун села Алкаагаш района Шал акын уже три месяца не выходит из деревни. Суровая зима повлияла и на поголовье. Не всем жеребятам удалось выбраться из снежного и ледяного плена. Одного из них принесла кобыла Кырыма Баяндина.

"Жеребенок одной из кобыл остался в полях. Жалко, конечно. Но они маленькие, по шесть месяцев, совсем были слабые. И корма не хватало, чтобы им сил набраться. Хорошо, что остальных удалось вернуть. У меня 10 лошадей. С декабря в стойле. Передвижений, конечно, меньше. Поэтому, вполне возможно, что будут пухлее, чем в табуне", - рассказывает Кырым.

В его подворье ещё и десяток овец. По сельским меркам это большое подворье. Минувшая зима, по словам сельчанина, была настоящим испытанием.

"Мои девять лошадей все вернулись с полей, - говорит житель Алкаагаш Дастан Сексенов. - Конечно, схуднули они. Все в деревне забрали домой коней. Конечно, дороговато обходится нам их домашнее содержание. Если мы платили пастуху за каждую голову в месяц по три тысячи тенге, то сейчас получаются совершенно другие суммы. Тюки дорогие. Общую затраченную сумму не считал. Но тюк сена выходит по 15-20 тысяч. Девяти головам его хватит на три дня. И то, я пытаюсь экономнее распределять".

Дастан родился и вырос в этой небольшой деревушке. Когда-то и сам работал пастухом. Но таких зим прежде не видел. На его памяти лошади всегда оставались в табуне.

"Чуть-чуть не хватает кормов. Отруби берем. Крестьяне по 50-60 тысяч тонну ячменя и пшеницы продают. Паи дают. Дефицита кормов нет. Справляемся. Но, сложно в этом году, да", - признается собеседник.

Нам предложили встретиться с местным пастухом и узнать, в каких условиях пришлось табуну добираться до дома. Но пообщаться с ним не удалось. Оставшийся без работы чабан находился в разъездах.

Поголовье лошадей в районе Шал акына доходит до десяти тысяч. Шесть из которых содержится в подворьях. По словам местных властей, зернофуража и сена в районе в достаточном количестве.

"В районе Шал акын 10 сельских округов и в каждом селе каждый год по району собираем 50 тонн сена, 45 тонн соломы и 38 тонн зернофуража. В декабре те, кто держит лошадей, забрали их с полей. Фермеры продавали тонну зернофуража по 30 тысяч тенге, чистую пшеницу - по 40, отходы - по 30. И до сих пор продают по таким же ценам. Плюс, в этом году давали за один паи не меньшее 500 центнеров. Если не хватит сельчанам, наши предприниматели готовы продавать и дальше, зерно есть, - объяснил заместитель акима района по вопросам сельского хозяйства Серик Шаинов.

Из 135 тысяч голов лошадей в регионе большая часть сосредоточена в Акжарском и Уалихановском районах. Кормами сейчас им помогает вся область, направляя целые машины с фуражом, комбикормом, сеном.

"Область за сезон успела подготовить достаточно кормов. Это 940 тысяч тонн сена, 230 тысяч тонн сенажа, 700 тысяч тонн силоса, 800 тысяч тонн комбикормов и соломы, - перечисляет руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО Мейрам Мендыбаев. - Конечно, в такую суровую зиму не обходится без падежа. Но он незначительный. Предварительно подсчитали. Около 140 голов пало. Это в основном жеребята и ослабшие из-за буранов, мороза и голода взрослые особи. Рабочая группа выехала в район и проводит более точный подсчет".

Но не все лошади вернулись домой. Те, чьи владельцы живут за пределами области, остались на тебеневке.

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