С чеком и qr-кодом: торговля медсправками в Казнете набирает обороты

В Казахстане набирает обороты новая отрасль теневой экономики – торговля фальшивыми медицинскими документами. Больничные листы, санитарные книжки, паспорта здоровья и различные справки, обязательные при устройстве на работу, поступлении на учебу и получении водительских прав, можно легко приобрести в Интернет-приложениях. Социальные сети и сервисы объявлений пестрят предложениями о сомнительных, но дорогостоящих медуслугах. Корреспондент BaigeNews.kz провёл собственное расследование по этой теме.

Рынок нелегальных услуг

Этот нелегальный бизнес процветает и функционирует открыто. Стоит ввести в поисковик запрос о покупке медицинской справки, как многочисленные предложения выскакивают на экране. Продавцы фальшивок не скрываются и активно рекламируют свои услуги. Причем больше всего предложений по таким справкам, как форма 073 (на получения водительских прав), форма 075 (при устройстве на работу и учебу), форма 037 (эпидокружение), форма 095 (на прием в школу, университет, колледж), паспорт здоровья (на прием в детский сад), санитарные книжки, справка в бассейн, справка ВКК (освобождение от физической культуры), форма 079 (справка в лагерь).

Планируя свою статью, мы решили связаться с продавцами медсправок.

Торговцы фальшивками на звонки не отвечают, а предпочитают общаться посредством переписок по WhatApp.

Они сразу же называют цену за услугу и говорят о сроках готовности.

Получение всех документов они предлагают удаленно, без необходимости посещения поликлиники. Более того, с доставкой на дом. Оплата за услуги осуществляется через онлайн-перевод.

Вот, некоторые расценки на чёрном рынке медицинских документов:

- Больничный лист на 5 дней – 9500 тенге;

- Справка 075 – 5000 тенге;

- Справка 073 – 15000 тенге;

- Паспорт здоровья в детский сад – от 7000 до 15000 тенге.

Продавцы фальшивок уверяют, что все документы будут зарегистрированы в программе Damumed и будут иметь QR-код, чек.

Одного из них мы попытались вывести на откровенный диалог. Однако почувствовав наш неподдельный интерес, он сразу же поменял свою тактику: начал говорить, чтобы мы подошли завтра в клинику, прошли офтальмолога, терапевта и нарколога, и только после этого нам выдадут необходимую справку.

Позитивный сдвиг в образовании

За последние 6-7 лет работники образования заметили значительное улучшение в отношении родителей к здоровью своих детей. Если раньше учителя жаловались на несоответствие медицинских документов фактическому состоянию ребенка, то сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Этот позитивный тренд подтверждает директор столичной школы-гимназии №17 и член городского Общественного совета Рамзия Умербаева.

Она отметила, что большая часть родителей стала заинтересована в тщательном медицинском осмотре своих детей перед зачислением в школу. Это связано с тем, что в современных школах стало больше детей с аллергиями и другими проблемами со здоровьем. Родители осознают, что скрытие таких заболеваний может быть опасно в первую очередь для самих детей.

"У нас сейчас очень много аллергенных детей, детей, которые имеют проблемы со здоровьем. Это скрывать смысла нет, потому что в школе ребенок находится полдня. Это опасно в первую очередь для самого ребенка. Поэтому родители сейчас не скрывают болезни своих детей и реально заинтересованы здоровьем детей", - сказала Рамзия Умербаева.

Она также подчеркнула, что родители становятся все более открытыми в отношении серьезных диагнозов, связанных с аутизмом и другими нарушениями развития. В таких случаях предоставление справок психолого-медико-педагогической комиссии становится обязательным.

"Если ребенок действительно нуждается в какой-то помощи, то есть такое понятие, как учение на дому. Есть дети, которые нуждаются в тьюторе. Это облегчает пребывание ребенка в школе, поэтому здесь многие родители заинтересованы, чтобы всё было прозрачно. Сознание повысилось. Сейчас мы немного отходим от того времени, когда это реально присутствовало", - отметила директор гимназии.

Несмотря на положительные изменения в отношении большинства родителей, проблема черного рынка медицинских справок все еще существует. Умербаева рекомендует казахстанцам задуматься, прежде чем воспользоваться услугами нелегальных торговцев документами.

"Люди рискуют. Это очень опасно. Здоровье нужно беречь. К нему нужно относиться очень трепетно. От нас самих зависит, как мы дальше будем жить. Если реально мы будем всё скрывать, из этого ничего хорошего не получится", - подчеркнула Умербаева.

Что светит за поддельную справку?

Юрист Канат Абдилов пояснил, какая ответственность предусмотрена за подделку, изготовление и использование поддельных документов.

По его словам, за выдачу фальшивых листов и справок о временной нетрудоспособности предусмотрена только административная ответственность в виде штрафа 5 МРП для физических лиц и 10 МРП для должностных лиц. Если в течение года нарушение повторяется, то дело может дойти до лишения сертификата специалиста в области здравоохранения. Что касается тех, кто получает эти листы и справки, по ним ответственность не предусмотрена.

При этом большинство медицинских справок со штампом организации причисляются к официальным документам. А в Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков.

"За подделку официальных документов и использование заведомо ложных документов уже предусмотрена уголовная ответственность. Здесь, видите, степень общественной опасности уже намного больше. Если в случае с листами о временной нетрудоспособности, человек может просто не пойти на урок физкультуры, то здесь он, устраиваясь на работу, приносит справку о том, что он здоров, хотя он может быть не совсем здоров, поэтому ответственность здесь предусмотрена как для врачей, так и для самих людей, которые заведомо пользуются такими поддельными справками", - сказал юрист.

Так, подделка медицинских справок наказывается штрафом в размере до 2 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Однако не стоит забывать, что, прежде всего, использование поддельных медицинских документов ставит под угрозу здоровье и безопасность физического и юридического взаимодействия. Получение фальшивой справки о состоянии здоровья может привести к ситуациям, где человек, скрывающий свои заболевания, становится угрозой для окружающих. Например, водитель с поддельной медицинской справкой может иметь скрытые заболевания, которые сделают его участие в дорожном движении крайне опасным.

Кроме того, такой теневой бизнес угрожает основам медицинской и социальной системы страны. Коррупция подрывает доверие общества к медицинским учреждениям, а нелегально полученные документы ухудшают статистические данные, на основе которых формируются медицинские и социальные программы.

Необходимые меры

К сожалению, получить разъяснения по проводимой работе в борьбе с фальшивыми справками и документами от Министерства здравоохранения и Генеральной прокуратуры нам не удалось. Мы отправили в эти ведомства официальные запросы.

Однако ясно без каких-либо разъяснений, что для борьбы с этим явлением требуется комплексный подход, включающий такие меры, как усиление контроля и надзора, ужесточение наказаний за подделку и использование фальшивых медицинских документов, как для продавцов, так и для покупателей.

Кроме того, нужно поработать над улучшением условий труда медперсонала. Если мы повысим заработную плату и улучшим условия труда медицинских работников, у них станет меньше поводов для преступления ради дополнительного заработка.

Нельзя забывать и об образовательной работе. Нужно информировать население о рисках и последствиях использования фальшивых медицинских документов, а также продвигать культуру соблюдения законов.

Торговля медицинскими документами – это тревожный сигнал, свидетельствующий о масштабных проблемах в области здравоохранения и безопасности в Казахстане. Борьба с этой теневой экономикой требует комплексного подхода, включающего законодательные, технологические и социальные меры. Только сообща можно противостоять этой угрозе и обеспечить здоровье и безопасность общества.

Скриншоты с сервиса OLX.kz и переписок журналиста с торговцами поддельных справок по WhatsApp