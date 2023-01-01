"С большой надеждой смотрю в 2023 год". Токаев поздравил казахстанцев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом, передаёт BaigeNews.kz.

"Буквально через считанные минуты мы всей страной встретим новый, 2023 год. Мы ждём Новый год с самыми добрыми и светлыми надеждами. В этот прекрасный момент мы говорим друг другу самые тёплые и искренние пожелания. Мы строим планы на будущее, загадываем желания. Как и миллионы сограждан, я с большой надеждой смотрю в новый 2023 год и желаю, чтобы он принёс счастье", - отметил президент в новогоднем поздравлении.

По его словам, уходящий год стал непростым для нашей страны.

"В январе мы столкнулись с беспрецедентным в истории нашей Независимости испытанием. Но благодаря единству мы смогли выстоять и сохранить страну. Во все времена наш народ с честью преодолевал любые трудности и невзгоды. И в этот раз мы так же решительно прошли через все сложности и продолжили своё уверенное движение вперёд", - сказал Токаев.

Также этот год он назвал переломным для Казахстана. Казахстан укрепил государственность и встал на путь обновления и модернизации.

"Уходящий 2022 год войдёт в историю как год Преодоления. Наша страна выдержала неимоверные испытания. Перед лицом трудностей казахстанцы сплотились во имя нашего общего светлого будущего, мы стали ещё сильнее. Никакие вызовы не помешали нам продолжить кардинальные реформы. Был заложен прочный фундамент Справедливого Казахстана. Последовательно осуществляются политические преобразования. Конституционный референдум и президентские выборы положили начало перезагрузке ключевых институтов власти", - отметил Токаев.

По его словам, в мире складывается очень сложная ситуация, но несмотря на это, есть вера, что следующий год будет успешным и плодотворным для нашей страны.

"Нам предстоит проделать масштабную работу, реализовать множество планов. Главная задача – укрепление нашей государственности и повышение благосостояния народа. Как президент я приложу все усилия для достижения поставленных целей. В новом году мы проведем важные мероприятия, которые будут способствовать укреплению национального самосознания. Несомненно, сплотившись и работая вместе, мы добьёмся больших успехов в новом году. Глубоко убеждён в этом", - сказал президент.

И выразил надежду, что грядущий 2023 год будет годом возможностей и новых свершений. По его словам, "путь будет непростым, но нам нужно идти вперёд к достижению поставленных целей, отбросив все сомнения и опасения. Дорогу осилит идущий".