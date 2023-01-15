С 16 марта запустят авиарейс из Баку в Астану

Фото: azal.az

С 16 марта будет запущен авиарейс из Баку в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Азербайджанские Авиалинии".

"Полёты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю. Из Баку в Астану рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам, а обратно - по вторникам и пятницам", - сообщается в пресс-релизе.

Полное расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы также можно через мобильное приложение и в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешён перелёт в условиях действующих коронавирусных ограничений.

С 17 марта AZAL также запускает рейсы из Баку в Алматы (два раза в неделю). А в настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, выполняет полёты по маршруту Баку-Актау-Баку (три раза в неделю).