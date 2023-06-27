С 1 июля в Казахстане повысятся некоторые социальные выплаты

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Новый Социальный Кодекс Казахстана вступает в силу с 1 июля, передает BaigeNews.kz. Предлагаемые меры обещают перезагрузить систему социальной защиты.

"Одной из значимых новелл Кодекса является поэтапное повышение пенсий. С 1 января этого года до 2027 года размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. Это коснется более 2 миллионов пенсионеров. В целом, принимаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию (солидарная + базовая) в среднем на 27%. Теперь граждане имеют право передавать 50% своих пенсионных активов в доверительное управление. Вторая половина накоплений остается в ЕНПФ для обеспечения будущей пенсии", - сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.

С 1 июля также увеличиваются государственные социальные пособия еще на 14,5%. В целом, общее повышение составит 23%.

Инвалидность будет устанавливаться проактивно без обязательного посещения медицинских учреждений и получения подтверждений. Заключение дадут независимые эксперты из числа опытных врачей.

Для поддержки семей с детьми дифференцирован размер пособия, выплачиваемого награжденным специальными наградами матерям: Алтын алқа, Материнская слава и "Мать-героиня". Это порядка 90 тысяч женщин по стране.