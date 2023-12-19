Рысь загрызла отару овец в СКО

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области рысь загрызла 44 овцы на территории животноводческого комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform .

О происшествии в отдел полиции сообщил участковый.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что на погибших животных имеются следы укусов и царапин. Причиной смерти стали повреждения гортани. Одна туша была частично съедена. Участие собак полицейские исключили, следы указывали на присутствие дикого животного. Как сообщил начальник отдела полиции района Марат Серкешев, при осмотре территории на удалении 500-600 метров за территорией обнаружены следы, схожие со следами рыси", - прокомментировали в пресс-службе.