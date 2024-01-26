Рысь сняли на видео в резервате Ертис орманы

При очередном патрулировании территории Государственного лесного природного резервата "Ертис Орманы" инспекторы встретили рысь, передаёт BaigeNews.kz.

В ГЛПР "Ертис Орманы" отметили, что рысь — умный и расчётливый хищник. Также в резервате поделились интересными фактами о дикой кошке.

Во время ходьбы или бега задние лапы рыси ступают точно по отпечаткам передних лап. За сутки рысь способна преодолеть до 30 километров. В дикой природе рыси доживают до 15-20 лет. За день взрослая рысь должна съедать около двух килограммов мяса. Чемпион по прыжкам. Рысь способна прыгнуть вперед на 4,5 метра. Смело можно полагать, что такие рекорды кошка ставит благодаря очень длинным задним лапам. Subaru среди кошек. Прыжки в длину — это, конечно, замечательно. Но что вы скажете по поводу скорости в 65 километров в час. Отличный слух. Она способна услышать движение мыши даже за 100 метров от себя. А движение человека, идущего по лесу, северная кошка слышит за несколько километров. Глаз — алмаз. Бонусом к отменному слуху природа наградила рысь еще и фантастическим зрением. Ученые считают, что эта дикая кошечка может увидеть свою жертву за километр даже в условиях слабой освещенности. Еще рыси различают цвета и великолепно фокусируют зрение на одном объекте, что очень помогает хищнику во время погони.



