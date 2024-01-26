Рысь сняли на видео в резервате Ертис орманы
Сегодня, 16:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:01Сегодня, 16:01
87Фото: radiokp.ru
При очередном патрулировании территории Государственного лесного природного резервата "Ертис Орманы" инспекторы встретили рысь, передаёт BaigeNews.kz.
В ГЛПР "Ертис Орманы" отметили, что рысь — умный и расчётливый хищник. Также в резервате поделились интересными фактами о дикой кошке.
- Во время ходьбы или бега задние лапы рыси ступают точно по отпечаткам передних лап.
- За сутки рысь способна преодолеть до 30 километров.
- В дикой природе рыси доживают до 15-20 лет.
- За день взрослая рысь должна съедать около двух килограммов мяса.
- Чемпион по прыжкам. Рысь способна прыгнуть вперед на 4,5 метра. Смело можно полагать, что такие рекорды кошка ставит благодаря очень длинным задним лапам.
- Subaru среди кошек. Прыжки в длину — это, конечно, замечательно. Но что вы скажете по поводу скорости в 65 километров в час.
- Отличный слух. Она способна услышать движение мыши даже за 100 метров от себя. А движение человека, идущего по лесу, северная кошка слышит за несколько километров.
- Глаз — алмаз. Бонусом к отменному слуху природа наградила рысь еще и фантастическим зрением. Ученые считают, что эта дикая кошечка может увидеть свою жертву за километр даже в условиях слабой освещенности. Еще рыси различают цвета и великолепно фокусируют зрение на одном объекте, что очень помогает хищнику во время погони.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Птицы кричали, шимпанзе обнимались: в зоопарке показали, как вели себя животные во время землетрясения в Алматы
- Волк загрыз пенсионерку и покусал несколько сельчан
- Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС
- Автора рассылки о массовых убийствах в школах в Актобе установили
- Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"