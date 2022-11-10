Рынок жилья в Казахстане: в Алматы спрос растёт, в Астане резко снижается

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В Алматы, наоборот, зафиксирован максимальный рост продаж с начала года.

Спрос на жильё в Астане упал более чем на 10 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в октябре в столице было продано 5 670 объектов жилой недвижимости. Это на 667 ед или 10,7 процента меньше, чем в сентябре. И на 771 ед или 12 процентов меньше уровня октября 2021 года.

В Алматы спрос на жилье, наоборот, растёт. Октябрьские продажи составили 7 133 единицы – это максимум для 2022 года. Даже на фоне растущих цен с сентября количество сделок выросло на 12,5 процента; с октября 2021 года - на 9,1 процента. В итоге впервые за три месяца спрос на жильё в Алматы оказался выше, чем в Астане.

Аналитики отмечают концентрацию спроса на двух крупнейших городах республики. В октябре на них пришлось 37,3 процента от всех сделок с жильём в Казахстане. Это самый высокий показатель с начала 2019 года. Наибольший спрос идёт на эконом-сегмент: на долю 1-комнатных квартир в октябре в столице пришлось 45,9 процента от всех сделок; в южном мегаполисе – 50,9 процента.

"То есть казахстанцы всё активнее при покупке квартир смотрят в сторону крупнейших городов республики (что косвенно характеризует разницу между ними и остальными населёнными пунктами). Но денег хватает только на то, чтобы купить что-то небольшое. С другой стороны, сейчас однокомнатные квартиры в Астане и Алматы – неплохой способ не только сбережения собственных средств на фоне инфляции и роста цен на жильё, но дополнительного заработка. Стоимость аренды постоянно растёт, спрос есть рынок пока не регулируется", - констатируют аналитики.

В целом, по данным Бюро нацстатистики, количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане уменьшилось на 3,8 процента. В октябре в стране зарегистрирвоали 34 336 сделок купли-продажи жилья, из них 7 980 по индивидуальным домам и 26 356 по квартирам в многоквартирных домах. Лидерами по количеству контрактов остаются Алматы (7 133 или 20,7 процента от общего количества) и Астана (5 670 или 16,5 процента от общего количества). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 322 (0,9 процента).

В октябре наибольший рост сделок зарегистрирован также в Западно-Казахстанской (9,3 процента) и Костанайской областях (7,1 процента). Наибольший спад сделок за месяц произошел в Кызылординской (-36,7 процента) и Туркестанской областях (-17,2 процента).

Количество сделок по индивидуальным домам с сентября увеличилось только в Северо-Казахстанской (+5) и Костанайской областях (+50), во всех других регионах показатели снижаются. По сравнению с октябрём 2021 года количество сделок уменьшилось на 22,8 процента. Самое большое снижение произошло в Восточно-Казахстанской области (-56,1 процента), в отрицательной зоне оказались все регионы кроме города Алматы, где количество сделок по сравнению с октябрём прошлого года, напротив, выросло на 9,1 процента.