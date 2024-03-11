Рынок новых авто в 2023 году: что выбирали и сколько тратили казахстанцы?

Если в 2022 году на фоне внешних шоков рынок едва сохранил позитивную динамику и продажи выросли на скромные 5%, то 2023 году рынок показал рост уже на 60%. За год казахстанцы приобрели в автосалонах почти 200 тысяч новых автомобилей. Для нашего рынка это рекордный показатель, но это лишь общая цифра. Какие ещё параметры характеризуют спрос казахстанцев на авто разбирался обозреватель BaigeNews.kz.

Итак, за прошлый год официальные дилеры реализовали 198,7 тысяч единиц новых автомобилей. Больше двух третей покупателей выбрали автомобили, локализованные на казахстанских заводах. Если говорить о китайских брендах, их совокупные продажи составили 40 тыс автомобилей или почти 25%. Много ли это?

Для сравнения стоит оценить ТОП-5 брендов по продажам в 2023 году:

Hyundai – 46,7 тыс.

Chevrolet – 45,8 тыс.

Kia – 25,5 тыс.

Chery – 12,2 тыс.

Toyota – 10,7 тыс.

То есть совокупные продажи всех китайских брендов (больше десятка) со всем их модельным рядом в натуральном выражении уступают продажам Hyundai или Chevrolet по отдельности. Однако стоит отметить, что в 2022 году общая доля продаж автомобилей китайских брендов была ниже 10%.

Общая динамика рынка в 2023 году (+60% в продажах за год) существенно выбивается из привычных показателей: на отрезке 2017-2021 рынок рос темпами в 20-25% за год. В 2022 году, с учётом международно-политического фона, затруднений в логистике, макроэкономических факторов и падения продаж на мировом авторынке, рост в Казахстане всё же сохранился: +5% за год.

Столь существенный рост продаж в прошлом году обусловлен тем, что год назад многим пришлось перенести покупку: желаемого автомобиля просто не было в автосалоне, а тут же купить автомобиль от китайского бренда многие не решались и взяли тайм-аут на изучение продуктов от автопрома из Поднебесной.

Другая, меньшая группа потребителей, взяла паузу в ожидании того, что поставки автомобилей европейских брендов наладятся, если не из России, как прежде, то по альтернативным каналам. Как показала практика, в таком случае цена условного Volkswagen оказывается значительно выше. В результате потребитель выбирал либо из тех брендов, производство которых налажено в Казахстане, либо из тех, что импортируются из Китая.

Как правило, в большинстве случаев потребитель выбирает модели, выпущенные в Казахстане. Они, во-первых – просто более привлекательны по стоимости, а во-вторых – их обслуживание более доступно как в финансовом плане, так и в виду фактического наличия сервиса и запасных частей.

Десятка самых популярных моделей за 2023 год представлена Chevrolet Cobalt, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Chevrolet Onix, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Hyundai Bayon, Chery Tiggo 7 Pro и Chevrolet Nexia. Лишь одна модель из этого списка импортируется на наш рынок – Tiggo 7 Pro.

Пожалуй, самое интересное – это траты. В среднем, за прошлый год покупатели направляли на покупку нового автомобиля 14,5 млн тенге. По типу кузова спрос распределён примерно поровну между седанами и кроссоверами, доля каждого из типов кузова немногим превышает 40%.

Ещё один интересный факт, касающийся авторынка в 2023 году – общая сумма оформленных страховых полисов КАСКО (добровольное страхование), которая достигла 120 млрд тенге – рост примерно в полтора раза к предыдущему периоду. Как правило, полисы оформляются в случае покупки автомобиля в кредит или рассрочку. При грубом подсчёте выходит, что 120 млрд – это примерно 100 тыс полисов или половина от общих продаж новых авто в 2023 году.