Рыбаков унесло на льдинах на Капшагае

Мужчин оштрафовали.

На Капшагайском водохранилище спасли 10 рыбаков, которых унесло от берега на отколовшихся льдинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

ЧП произошло 6 марта. В 20:32 на пульт дежурной части ДЧС поступило сообщение о том, что в районе песчаного берега "Голубой залив" откололись две льдины. Температура на улице была плюсовой, шёл дождь.

На отколовшихся льдинах толщиной около 15 сантиметров осталось 10 человек.

"На место происшествия незамедлительно направили сотрудников оперативно-спасательного отряда из Конаева. В условиях плохой погоды, тумана, дождя и ветра были организованы работы по поиску и спасению рыбаков. Установлено, что семеро рыбаков находились на одной из отколовшихся льдин в 100 метрах от берега. В 22:30 все они эвакуированы на берег с помощью лодок", - сообщили в ДЧС.

Оставшихся на другой льдине рыбаков спасли 7 марта в 00:10.

"Их обнаружили в четырёх километрах от "Голубого залива". Все спасённые в медицинской помощи не нуждаются", - добавили в департаменте.

В поисково-спасательных работах было задействовано 16 сотрудников, пять единиц техники и две резиновые лодки ДЧС Алматинской области.

Рыбаков привлекли к административной ответственности по статье 412 КоАП РК за нарушение Правил безопасности на водоёмах.

Ранее любителей подлёдной рыбалки неоднократно предупреждали об опасности выхода на тонкий лед.