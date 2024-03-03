  • 4 Марта, 00:13
  • BAIGENEWS

Рыбакина может заработать на турнире в Индиан-Уэллс более $1 млн

Вчера, 23:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
championat.com Вчера, 23:20
Вчера, 23:20
109
Фото: championat.com

Организаторы турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) озвучили суммы призовых в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Общий призовой фонд турнира составляет 9 млн 258 тысяч долларов. Победительница заработает 1,1 млн долларов, а также получит 1000 рейтинговых очков. Финалистка турнира получит 585 тысяч долларов и 650 очков.

За полуфинал участница получит 325 тысяч долларов и 390 очков, за четвертьфинал — 185 тысяч долларов и 215 очков, 1/8 финала — 101 тысяча и 120 очков, третий круг — 59 тысяч и 65 очков, второй круг — 42 тысячи и 35 очков, первый круг — 30 тысяч и 10 очков.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллс является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. 

Также официальный сайт WTA опубликовал топ-10 теннисисток, которые будут посеяны на турнире в Индиан-Уэллсе. Елена Рыбакина будет выступать на турнире под четвертым номером, который соответствует ее позиции в рейтинге WTA.

32 лучших сеяных спортсменки не сыграют на турнире раньше 7-8 марта, пока в Индиан-Уэллс пройдут квалификационные раунды.

"Елена Рыбакина (Казахстан)

Рекорд 2024: 17-3; Титулы: 2 (Брисбен, Абу-Даби)

Лучший результат в Индиан-Уэллсе: Чемпион (2023)

Последний результат в Индиан-Уэллсе: Чемпион (победа: Соболенко)

Примечательная статистика: действующий чемпион возвращается в Индиан-Уэллс, лидируя по количеству побед в матчах в этом сезоне (17), финалах (3) и титулах (2 — вместе с Остапенко)", — пишет WTA.

 

Самое читаемое

Наверх