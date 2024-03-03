Рыбакина может заработать на турнире в Индиан-Уэллс более $1 млн

Организаторы турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) озвучили суммы призовых в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Общий призовой фонд турнира составляет 9 млн 258 тысяч долларов. Победительница заработает 1,1 млн долларов, а также получит 1000 рейтинговых очков. Финалистка турнира получит 585 тысяч долларов и 650 очков.

За полуфинал участница получит 325 тысяч долларов и 390 очков, за четвертьфинал — 185 тысяч долларов и 215 очков, 1/8 финала — 101 тысяча и 120 очков, третий круг — 59 тысяч и 65 очков, второй круг — 42 тысячи и 35 очков, первый круг — 30 тысяч и 10 очков.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллс является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Также официальный сайт WTA опубликовал топ-10 теннисисток, которые будут посеяны на турнире в Индиан-Уэллсе. Елена Рыбакина будет выступать на турнире под четвертым номером, который соответствует ее позиции в рейтинге WTA.

32 лучших сеяных спортсменки не сыграют на турнире раньше 7-8 марта, пока в Индиан-Уэллс пройдут квалификационные раунды.