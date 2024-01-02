Рыбак застрял в снежном плену вместе с провалившимся под лёд снегоходом в ВКО
Сегодня, 15:00
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Сегодня, 15:00Сегодня, 15:00
229Фото: vsluh.ru
В Восточно-Казахстанской области полицейские спасли рыбака и его друга из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть Шемонаихинского отдела полиции обратилась женщина и сообщила, что её муж рано утром уехал на рыбалку и не вернулся. Полицейские на снегоходах направились на его поиски и уже спустя пару часов нашли пропавшего в компании ещё одного мужчины.
Как позже рассказал рыбак, он ехал с рыбалки домой, когда его снегоход частично провалился под лёд. Мужчина понял, что не сможет вытащить его самостоятельно и позвонил другу. Отправившийся на помощь мужчина сначала застрял в снегу, но потом всё же дошёл до товарища. Встретившись, они решили дождаться помощи полицейских.
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