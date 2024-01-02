  • 2 Января, 16:32
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Рыбак застрял в снежном плену вместе с провалившимся под лёд снегоходом в ВКО

Сегодня, 15:00
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vsluh.ru Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00
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Фото: vsluh.ru

В Восточно-Казахстанской области полицейские спасли рыбака и его друга из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

В дежурную часть Шемонаихинского отдела полиции обратилась женщина и сообщила, что её муж рано утром уехал на рыбалку и не вернулся. Полицейские на снегоходах направились на его поиски и уже спустя пару часов нашли пропавшего в компании ещё одного мужчины.

Как позже рассказал рыбак, он ехал с рыбалки домой, когда его снегоход частично провалился под лёд. Мужчина понял, что не сможет вытащить его самостоятельно и позвонил другу. Отправившийся на помощь мужчина  сначала застрял в снегу, но потом всё же дошёл до товарища. Встретившись, они решили дождаться помощи полицейских.  

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