Рыбак застрял в снежном плену вместе с провалившимся под лёд снегоходом в ВКО

В Восточно-Казахстанской области полицейские спасли рыбака и его друга из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Шемонаихинского отдела полиции обратилась женщина и сообщила, что её муж рано утром уехал на рыбалку и не вернулся. Полицейские на снегоходах направились на его поиски и уже спустя пару часов нашли пропавшего в компании ещё одного мужчины.

Как позже рассказал рыбак, он ехал с рыбалки домой, когда его снегоход частично провалился под лёд. Мужчина понял, что не сможет вытащить его самостоятельно и позвонил другу. Отправившийся на помощь мужчина сначала застрял в снегу, но потом всё же дошёл до товарища. Встретившись, они решили дождаться помощи полицейских.