Рыба задыхается в водоёмах Павлодарской области

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В Павлодарской области начали спасать рыбу. На контроле инспекции и ученых перемерзающие водоёмы, где образуется острая нехватка воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Научная группа замеряет кислородный фон водоёма. На один дециметр воды сейчас приходится три миллиграмма кислорода. Специалисты говорят, это очень низкие показатели. При таких рыба задыхается подо льдом. Перед рыбинспекторами важная задача. Успеть провести спасательную операцию и не допустить замора среди водных обитателей. Для этого во льду бурят множество лунок, чтобы кислород поступал в воду.

"При проведении аэрации, бурение, лунок, бурение маен, включение насосов уровень кислорода увеличился на один-два показателя. То сейчас шесть-семь миллиграмм на кубический дециметр. То есть, это очень хороший показатель. Потому что, заморы появляются, когда показатели кислорода два и ниже идёт", - сообщил представитель научной группы Куат Турсынханов.

В озере Чёрное традиционно водятся сазан, щука, судак и другие виды. Толщина льда здесь превышает два метра. Водоём славится среди рыбаков, как богатый разнообразной рыбой. Однако не все это понимают, а еще меньше, кто участвует в природоохранной акции.

"У нас потребительское отношение ко всему. То есть, он пришел, пробурил, поймал. Государство разрешает ему отловить пять килограммы рыбы, он отловил, собрался и ушел. Нет, чтобы во время рыбалки 10-15 лунок сделать, для этого у них не хватает чего-то, либо отношение такое потребительское", - прокомментировал главный специалист Зайсано-Иртышской межобластной бассейновой инспекции Василий Павлов.

Учёные уверены, что на массовую гибель рыбы влияют две причины. Первая - нарушение гидрологического режима. Вторая - заиливание дна. Многочисленные водоросли создают в водной среде недостаток кислорода. Рыба просто задыхается.

На этом озере в последний раз замор фиксировали три года назад. Сотни туш мертвой рыбы тогда весной вынесло на берег. С того времени оно находится в зоне особого внимания рыбной инспекции. Всего же в области имеется больше полсотни заморных водоёмов. Все охвачены аэрационными работами.