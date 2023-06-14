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BaigeNews.kz Сегодня, 05:13
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Сегодня, 05:13
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Фото: BaigeNews.kz

Ряд сёл переименуют в Жетысуской области

Ряд населённых пунктов переименуют в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект постановления акимата области и решения маслихата опубликован на портале "Открытые НПА".

В Панфиловском районе Пиджимский сельский округ и село Пиджим переименуют в сельский округ Атамекен и село Атамекен, а село Лесновка Талдынского сельского округа — в село Талды.

В Алакольском районе село Ашим Жыландинского сельского округа переименуют в село Төңкеріс.

Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

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Сегодня, 05:13
277
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