Ряд сёл переименуют в Жетысуской области

Фото: BaigeNews.kz

Ряд населённых пунктов переименуют в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект постановления акимата области и решения маслихата опубликован на портале "Открытые НПА".

В Панфиловском районе Пиджимский сельский округ и село Пиджим переименуют в сельский округ Атамекен и село Атамекен, а село Лесновка Талдынского сельского округа — в село Талды.

В Алакольском районе село Ашим Жыландинского сельского округа переименуют в село Төңкеріс.

Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.