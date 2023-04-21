Ряд незаконно строящихся ЖК выявили в Алматы

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Список жилых комплексов, нерекомендуемых для покупки жилья продолжает пополнять акимат Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в Управлении градостроительного контроля города, три жилых комплекса не имеют полного пакета документов на строительство.

ЖК ORDA CITY

Заказчик: ТОО "Investment Stroy". У жилого комплекса отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ, целевое назначение участка – ИЖС.

"Управлением в отношении застройщика приняты меры по статье 316 части, 321 КоАП РК с выдачей предписания на приостановление СМР, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы", - сообщили в управлении.

ЖК Dostar Deluxe

Заказчик: ИП "Ашинов". У жилого комплекса отсутствует согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ.

Приняты меры по статье 316 части 1, 321 КоАП РК, отметили в акимате.

ЖК Verona

Заказчик: 5 физических лиц. У строящегося объекта отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ.

Стоит отметить, что на сегодняшний день случаи приобретения горожанами квартир в незаконных ЖК выявляются регулярно. пользуясь тем, что согласно действующего законодательства для привлечения средств дольщиков жилым домам до 3 этажей разрешение не требуется недобросовестные застройщики вводят в заблуждение покупателей недвижимости.

В акимате Алматы настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36.