Рустам Карагойшин возглавил холдинг "Байтерек"
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Коллективу Национального управляющего холдинга "Байтерек" представили нового руководителя. Им стал Рустам Карагойшин, передаёт BaigeNews.kz.
Карагойшин родился в 1983 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования и Международную академию бизнеса. Имеет степень магистра делового администрирования.
Трудовую деятельность начал в 2004 году в АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек"), где работал менеджером, главным менеджером и начальником управления департамента проектного анализа. С 2007 по 2011 годы был управляющим директором – членом правления АО "БРК-Лизинг".
С 2011 по 2015 годы работал начальником отдела внешнеэкономической деятельности департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов ТОО "Petroleum Operating", председателем правления ТОО "Credit Systems", заместителем гендиректора, генеральным директором ТОО "Сбербанк Лизинг".
С 2015 по февраль 2019 года занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".
С февраля по май 2019 года являлся гендиректором ТОО "Зерновой Консорциум Казахстана".
С 2019 по 2021 годы занимал должность зампреда правления АО НУХ "Байтерек", в том числе являлся членом совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и членом совета директоров АО "Банк Развития Казахстана".
С 2021 по 2024 годы занимал различные должности в частном секторе.
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