Рустам Баялиев назначен заместителем управляющего делами президента Казахстана
Сегодня, 10:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
179Фото: Акорда
Заместителем управляющего делами президента Казахстана стал Рустам Баялиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Пойманный за рулём водитель без прав отсудил 500 тысяч тенге
- В Казахстане вступили в силу изменения по выплате пенсий и пособий
- Где в Казахстане за новогоднюю ночь не было зарегистрировано ни одного правонарушения
- "Небесную музыку" предложил прослушать Димаш в начале Нового года
- Поссорились в Новый год: полицейские Степногорска помогли россиянке и её восьмилетней дочери