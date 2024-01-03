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Рустам Баялиев назначен заместителем управляющего делами президента Казахстана

Сегодня, 10:14
АВТОР
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Акорда Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: Акорда

Заместителем управляющего делами президента Казахстана стал Рустам Баялиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

"Распоряжением Главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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