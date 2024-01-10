Русский народный хор из села дал больше тысячи концертов по Казахстану

За пятьдесят лет количество составов русского народного хора "Малиновка" из одноименнго села Акмолинской обалсти сменилось множество раз. Казалось бы, обычный самодеятельный коллектив. Его основной вокальной силой всегда была женская группа. Он не разрастался больше 50 человек. Да и в целом, никогда не претендовал на высокие награды и славу. Тем не менее, судьба распорядилась иначе. Солисты дали больше тысячи концертов по всему Казахстану и ближнему зарубежью, неоднократно становясь лауреатами песенных смотров. Корреспондент BaigeNews.kz узнал у артистов, почему выступления хора и в наше время считаются негласным эталоном русской культуры.

Свое название "Малиновка", хор получил благодаря селу в Акмолинской области. Сейчас оно называется Акмол. Творческое объединение взяло курс на продвижение народной песни еще в 70-е годы.

"История "Малиновки" началась с Ивана Шарфа. В 1973-м году он пригласил в самодеятельный коллектив молодого баяниста. Сработались они быстро. Датой рождения хора официально можно считать 20 февраля, а первый концерт состоялся уже пятого марта", - рассказывает участница русского народного хора Елена Щербицкая.

Успех и признание пришли сразу, с любовью публики. Два года спустя, рассказывают вокалисты, тогдашнее министерство культуры присвоило коллективу звание русского народного хора. Новый статус требовал в полной мере раскрыть весь потенциал. Поэтому работать стали еще усерднее. Ее двигателем стал творческий процесс. Голосами "Малиновки" мог стать обычный слесарь, врач и даже работник птицефабрики. Люди эти настолько любили народную песню, что творили на сцене настоящие чудеса.

"На голосовые данные, конечно, тоже смотрели. Партии, и мужские, и женские, строятся на четырехголосье. Его очень приятно слушать. Потом пошла мода заниматься хоровым пением вместе. Стали приходить супружеские пары", - объясняет участница русского народного хора.

Артисты не только сохранили все костюмы, которые были сшиты для первых выступлений, но и продолжают в них выступать. Создавали внешний образ мастера из Харькова и Днепропетровска. Денег на это не жалели. Долгое время у руля коллектива стоял опытный хормейстер Владимир Гроза. За свою работу он удостоился званий заслуженного работника культуры и почетного жителя Целиноградского района. В 2021 году его на важном посту сменил Пётр Иванов.

"Сейчас количество людей сократилось. После пандемии это стало ощущаться еще сильнее. Остался лишь стержень. Репетиции посещают порядка 15 человек, в концертах участвуют больше. Да и отношение к самодеятельности сейчас у людей совершенно другое. Но ничего, будем работать дальше, пока есть те, кому дороги русская народная песня и сам хор. Скоро нас ждут очередные вокальные смотры. Готовимся к ним", - рассказал руководитель хора Пётр Иванов.

За всю историю в репертуаре хора накопилось более 400 песен, причем на разных языках. Понятно, почему одной из главных задач сегодня народники считают сохранность музыкального фонда для будущих поколений. Ведь фольклор во все времена учил своего слушателя добру, любви и чувству благодарности к месту, в котором он вырос. А еще по нему можно изучать историю страны.