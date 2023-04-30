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  • Русский дом в Алматы проведет "Бессмертный полк" в онлайн-формате
рixabay Сегодня, 03:48
353
Сегодня, 03:48
353
Фото: рixabay

Русский дом в Алматы проведет "Бессмертный полк" в онлайн-формате

9 мая 2023 года в социальных сетях Русского дома в Алматы будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк", передаёт BaigeNews.kz.

"В память об отцах, дедах и прадедах, о героях прошедших войну, о тех кто погиб на полях сражений и пропавших без вести Русский дом в Алматы запускает онлайн-шествие "Бессмертный полк", - говорится в сообщении  представительства Россотрудничества.

До 6 мая все желающие могут направить нам информацию о своих героях: фото, ФИО, годы жизни, звание, место службы, место призыва или место боевых действий, где погиб.

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Сегодня, 03:48
353
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