Русский дом в Алматы проведет "Бессмертный полк" в онлайн-формате

Фото: рixabay

9 мая 2023 года в социальных сетях Русского дома в Алматы будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк", передаёт BaigeNews.kz.

"В память об отцах, дедах и прадедах, о героях прошедших войну, о тех кто погиб на полях сражений и пропавших без вести Русский дом в Алматы запускает онлайн-шествие "Бессмертный полк", - говорится в сообщении представительства Россотрудничества.

До 6 мая все желающие могут направить нам информацию о своих героях: фото, ФИО, годы жизни, звание, место службы, место призыва или место боевых действий, где погиб.