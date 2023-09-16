Руку двухлетнего ребёнка достали из электромясорубки в Шымкенте
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В Шымкенте спасателям пришлось извлекать из электромясорубки руку двухлетнего ребёнка. Малыша доставили в реанимацию, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДЧС Шымкента, вызов спасателям поступил от работников скорой помощи.
"Прибывшая на место бригада оперативного реагирования обнаружила, что у ребенка около 2-х лет руку зажевало электрической мясорубкой. Первую медпомощь оказали старший фельдшер Сержан Сабденов, фельдшер Нургали Ташкенбаев и спасатель Жанболат Омаров. Малыша со множественными переломами правой руки госпитализировали в центральную районную больницу села Абай. Для того, чтобы достать руку ребёнка из механизма бригада экстренного реагирования использовала аварийно-спасательное оборудование. В это время ребёнок находился под наркозом", — сообщили в ДЧС.
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