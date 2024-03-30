Руководство детской больницы в Костанае подозревают в злоупотребление должностными полномочиями
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Прокуратура Костанайской области совместно с ревизионной комиссией проверила целевое использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания детской областной больницы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, 21 июля 2020 года между заказчиком КГП "Костанайская детская областная больница" и подрядчиком ТОО "Вершина" заключён договор на капитальный ремонт здания на сумму 1,2 млрд тенге. В дальнейшем, в адрес подрядчика перечислено 921 млн тенге, однако работы не были завершены, а заключенный договор расторгнут.Проверка показала, что часть денежных средств в адрес ТОО "Вершина" перечислена необоснованно, без подтверждающих документов о выполнении ремонтных работ.
"По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями)", — говорится в сообщении.
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