Руководителя финпирамиды QNET объявили в международный розыск

Алмаса Жубанаева объявили в международный розыск за совершение преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.

"Департаментом экономических расследований по Кызылординской области разыскивается гражданин РК Жубанаев Алмас Уразалиевич 11.10.1990 года рождения за совершение преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области", - сообщили в АФМ.

Как отметили в агенстве, Алмас Жубанаев в период незаконной деятельности использовал социальные сети "Instagram" проводил тренинги, агитацию и привлечение лиц в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. От его действий пострадали 59 человек. Сумма ущерба составилат 63 миллиона 373 тысяч 356 тенге.