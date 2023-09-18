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Руководителей строительных компаний арестовали за мошенничество в Астане

Сегодня, 13:49
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
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Фото: Baigenews.kz

В Астане задержаны недобросовестные застройщики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

Дольщики МЖК "R-Club" и "R-Club Deluxe" обратились в полицию с коллективным заявлением по факту мошенничества.

"Сумма привлеченных денежных средств дольщиков составила более 4 млрд. тенге, фактически на строительство затрачено около 900 млн.тенге. Застройщиком строительство в запланированный на 4-й квартал 2022г. срок не окончено. Задержаны руководители строительных компаний, к которым применена мера пресечения в виде "содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются остальные участники преступления и их активы.

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