Руководителей строительных компаний арестовали за мошенничество в Астане

В Астане задержаны недобросовестные застройщики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

Дольщики МЖК "R-Club" и "R-Club Deluxe" обратились в полицию с коллективным заявлением по факту мошенничества.

"Сумма привлеченных денежных средств дольщиков составила более 4 млрд. тенге, фактически на строительство затрачено около 900 млн.тенге. Застройщиком строительство в запланированный на 4-й квартал 2022г. срок не окончено. Задержаны руководители строительных компаний, к которым применена мера пресечения в виде "содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются остальные участники преступления и их активы.