Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием

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Сотрудники Агентства по противодействию коррупции завели уголовное дело в отношении руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования столицы Алии Кожабаевой. В чём подозревают чиновницу, пока не уточняется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Подтверждаем, что начато досубедное расследование. Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК распространению не подлежит", - говорится в сообщении.

На эту должность Кожабаева была назначена в феврале 2020 года.