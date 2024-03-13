Глава управления культуры области Улытау осужден за взятку

Жезказганским городским судом оглашен приговор в отношении руководителей Управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау и Центра защиты историко-культурного наследия по факту взяточничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Указанные должностные лица в сговоре получили взятку в размере 2 млн тенге от представителя подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство", - говорится в сообщении.

Приговором суда руководителям данных госучреждений назначены наказания в виде 6 лет лишения свободы каждому.

"Представителю компании-подрядчика ТОО "Центр по изучению и сохранению культурного наследия" назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - уточнили в ведомстве.

Все осужденные, как отметили в Антикоре, также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.