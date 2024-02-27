Руководитель нацпарка Тарбагатай незаконно устроил брата лесничим

Руководитель РГУ "ГНПП "Тарбагатай" незаконно трудоустроил брата в качестве государственного инспектора по охране леса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Как сообщили в надзорном органе, брат руководителя РГУ "ГНПП "Тарбагатай" на протяжении четырёх лет получал заработную плату без фактического исполнения функциональных обязанностей.

"На основании акта надзора прокуратуры по иску РГУ "ГНПП "Тарбагатай" решением суда взыскано незаконно полученная заработная плата в размере 5,5 миллиона тенге", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что решение суда вступило в законную силу, и незаконно выплаченная сумма взыскана в доход государства.