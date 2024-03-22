Розовые фламинго в Актау не перестают удивлять местных жителей
Сегодня, 19:35
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Сегодня, 19:35Сегодня, 19:35
124Фото: pixabay.com
Наш блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев снова порадовал удивительными кадрами из жизни розовых фламинго.
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