  • 22 Марта, 20:34
  • BAIGENEWS

Розовые фламинго в Актау не перестают удивлять местных жителей

Сегодня, 19:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35
124
Фото: pixabay.com

Наш блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев снова порадовал удивительными кадрами из жизни розовых фламинго.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Самое читаемое

Наверх