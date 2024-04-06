Роженицу и ее ребенка чудом спасли врачи Алматы

У пациентки городской клинической больнице № 4 Алматы, поступившей с пневмонией тяжелой степени, родилась девочка. Случай примечателен тем, что ребенок появился на свет не в стенах роддома, а больницы, передает BaigeNews.kz.

Беременная женщина поступила в больницу экстренно.

Она жаловалась на головную боль, высокое давление, одышку, слабость. Врачи выявили у женщины двустороннюю субтотальную пневмонию. Терапевты пригласили на консультацию гинекологов, которые сообщили о грозном осложнении беременности.

Срок беременности женщины составлял 26 недель.

"Ее сразу госпитализировали в отделение реанимации. Дальнейшее лечение и обследование велось строго в отделении интенсивной терапии, где были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования. Проводилось несколько общегородских консилиумов", — рассказала врач-гинеколог городской клинической больницы № 4 Алматы Анжела Умаркулова.

Консилиум решил, что пациентке необходимо сделать кесарево сечение в течение 48 часов, так вопрос стоял о жизни и смерти пациентки и ребенка. Для этого из перинатального центра № 2 пригласили акушерскую и неонатальную бригаду. Кесарево сечение провели в одной из операционных ГКБ № 4.

Отмечается, что роды в условиях многопрофильного стационара считаются нестандартной ситуации: дети должны появляться на свет в специальных для того условиях при организациях родовспоможения.

У женщины родилась девочка с массой тела килограмм и 400 гр. В специальном кувезе для новорожденных малышку перевезли в перинатальный центр для дальнейшего выхаживания.

"Состояние роженицы оценивалось как крайне тяжелое. Ее оставили долечиться в стационаре ГКБ № 4, здесь она находилась 12 суток. За это время неоднократно повторялась критическая картина. Корректируя все осложнения, нашим врачам в реанимации удалось вывести ее в стабильное состояние. Женщина выписана домой с улучшением", — добавила Анжела Умаркулова.

Помимо пневмонии, у женщины была хроническая анемия, хроническая артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, гипертиреоз, гестационный сахарный диабет. За жизнь женщины боролась команда гинекологов, реаниматологов, терапевтов, хирургов и кардиологов ГКБ № 4.

В настоящее время жизни и здоровью женщины и ее дочери ничего не угрожает. Врачи городского перинатального центра № 2 готовят ребенка к выписке. После полного выздоровления мать навещала свою дочь в роддоме.